Laatste corona patiënt verlaat ZorgSaam ziekenhuis. ‘Ik heb veel meegemaakt’

Mijnheer Zondervan werd op 6 april met corona opgenomen in ziekenhuis Adrz in Goes. Na een zeer intensieve behandeling, werd hij tien dagen later opgevangen op de speciale Covid-afdeling in Oostburg. Daar kwamen patiënten terecht die niet meer in het ziekenhuis hoefden te liggen, maar nog niet sterk genoeg waren om al naar huis te mogen. Vanaf 1 mei sterkte de Goesenaar verder aan in ZorgSaam ziekenhuis in Terneuzen. En vandaag is het zijn grote dag.