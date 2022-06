Laat ons zien hoe jij viert dat je geslaagd bent!

oproepDonderdag is de grote dag. Donderdag hoor jij - althans, dat hopen we voor je - dat je geslaagd bent voor je eindexamens, en dat je dat middelbareschooldiploma binnengesleept hebt. Dat is natuurlijk wel reden voor een klein feestje... hoe vier jij dat je geslaagd bent, of dat jouw zoon of dochter het felbegeerde diploma binnen heeft? Stuur ons je mooiste 'geslaagd!'-foto!