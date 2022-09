Kwart van de Zeeuwse dijken afgekeurd, zeker 1,5 miljard euro nodig om ze te versterken

Gratis genieten van jazz van topniveau in Domburg

Jazzy klanken met uitzicht op de Walcherse kust en een mengelmoes van nationale en internationale jazzartiesten, dat staat Zeeland de komende dagen te wachten. Waar andere festivals ‘verjongen’, houdt Jazz by the Sea vast aan haar oorsprong. Tijdens de dertigste jubileumeditie is er weer volop ruimte voor jazz in oude stijl, met hier en daar een muzikale uitstap.

15 september