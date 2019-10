Kunstwerk langs Canadese bevrijdingsroute gestolen

Overname­golf van kinderop­vang in Zeeuws-Vlaanderen

12:03 IJZENDIJKE - Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen (KOZV) neemt per 1 november 2019 drie kinderopvanglocaties van Kinderopvang Kidz in IJzendijke, Oostburg en Groede over. Daarnaast neemt KOZV per 1 januari kinderopvang Duimelotje in Hoek over.