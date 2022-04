Kunstschatten verhuis je niet met bubbelplastic en ouwe dekens

De visdiefjes zijn in aantocht. En nu maar hopen dat ze het centrum van Terneuzen links laten liggen

TERNEUZEN - Het worden spannende weken voor veel inwoners en ondernemers in de binnenstad van Terneuzen. De visdiefjes zijn in aantocht, zoveel is zeker. Maar zijn alle getroffen maatregelen afdoende om de overlast te beperken?

