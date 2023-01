Kruip zelf achter de knoppen tijdens een concert op open dag over podiumtechniek

DERDE DIVISIE Hoek gaat niet naar onderen kijken: ‘Deze groep gaat heus nog wel punten sprokkelen’

Zul je altijd zien. Komt de aanvoerder van de ranglijst in de derde divisie op bezoek moet trainer Pieter Ongena flink puzzelen bij Hoek. Vier spelers zijn geblesseerd. Heel vervelend, maar de oefenmeester van de Zeeuws-Vlaamse formatie gaat niet somberen. ,,We moeten roeien met de riemen die we hebben. Het is even niet anders.’’

16:59