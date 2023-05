Kristina de Hamer weet voor ze er woont al dat ze nooit meer weggaat uit Claverveld

Dus koos ze, ondanks haar leeftijd van ‘slechts’ 36 jaar, met haar man maar gelijk voor een levensloopbestendige woning aan Kershage. ,,Ons huis is als een van de laatste van het project onlangs opgeleverd. We verhuizen later deze maand, maar ik weet nu al dat ik nooit meer weg wil”, lacht ze dinsdag net na de middag. Ze verhuist wat later dan gehoopt. De bouw is voorspoedig verlopen, maar het duurde lang voor kon worden begonnen. ,,In eerste instantie werd ons geduld op de proef gesteld, omdat veel bouwmaterialen niet beschikbaar waren. De communicatie had beter gekund. Maar goed, de kwaliteit van de bouw is fantastisch.”