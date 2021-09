Krijn kwam uit Zeeland, had een tumor en is de eerste Nederlandse Neanderthaler

Je camper of caravan stallen in Zeeland: vergeet het maar, vrijwel alles zit vol

2 september VLISSINGEN -Jammer, de vakantie zit er bijna op. Dus kan de camper of caravan naar de stalling. Tenminste, als je een plekje hebt. Want in Zeeland is geen overdekte plaats meer te krijgen. Sterker: je komt niet eens meer op een wachtlijst. Tuurlijk, je bent wat laat als je na je vakantie nog op zoek moet. Maar heb je nog niks, dan heb je echt pech. ,,Misschien dat ik je over een paar jaar bel.”