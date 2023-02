Krijgt Hansweert toch gewoon de rotonde die niet nodig is?

Minister Harbers neemt cadeautje mee naar nationale herdenking; nog eens 400.000 euro steun voor het Watersnood­mu­se­um

Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk krijgt de komende vier jaar in totaal 400.000 euro subsidie van het Rijk om de activiteiten verder uit te bouwen. Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) deed die toezegging woensdag na afloop van de nationale herdenking van de Watersnoodramp van 1953 in Ouwerkerk.

1 februari