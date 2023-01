Krijgt de voordeurlader een matje of een gootje? Het is in elke gemeente anders

In veel plaatsen kun je vragen om een openbare laadpaal in de buurt, maar veel mensen willen hun auto voor hun eigen deur en met eigen stroom opladen. Wie geen eigen oprit heeft, zal een kabel van huis over een openbaar trottoir of weg moeten leggen. Het is in elke gemeente anders. Een matje, een gootje of een proef. De meeste gemeenten denken er nog over na en willen voorlopig geen kabels op of in de stoep.