Krasse Ronnie Gras (85) uit Sas rijdt zaterdag zijn eigen kermiskoers

Dit weekend wordt de derde editie gereden van de amateurkoers door Sas van Gent, die naar Gras vernoemd is. Ook de hoofdrolspeler zelf zal aan de start staan. Een prestatie van formaat, gezien de situatie waar hij momenteel in zit. ,,Ongeveer een jaar geleden is er uitgezaaide prostaatkanker bij me vastgesteld’’, vertelt de coureur. ,,Van de dokter moet ik het nu rustig aan doen. Vroeger fietste ik iedere dag. Nu moet ik het met drie keer in de week zestig kilometer doen. Over twee weken moet ik geopereerd worden. De dokter wilde het eerst deze week al plannen, maar daar heb ik eigenhandig een stokje voor gestoken. Ik wil per se bij de koers aanwezig zijn. En natuurlijk meerijden, al is het maar een paar rondjes.”

Eigenlijk is Gras al heel zijn leven volledig gegrepen door de wielersport. Op zijn zestiende rijdt hij voor de eerste keer mee in een wedstrijd, die hij gelijk wint. ,,Het was een kermiskoers in Stekene, kan ik me nog herinneren. Het was natuurlijk schitterend dat ik gelijk eerste werd. Ik heb vaak meegedaan met wedstrijden, vooral in België. Stiekem had ik van het wielrennen best mijn beroep willen maken, maar mijn vader was daar fel op tegen. Ik moest maar gaan studeren, want met dat wielrennen viel geen droog brood te verdienen. Daar had hij eigenlijk ook wel gelijk in hoor. Volgens mij heb ik nog eens een keer plakken peperkoek als winstpremie gekregen bij een koers in België. Dat schiet natuurlijk niet op, haha.”

In zijn werkzame leven heeft Gras samen met zijn broer een garage in Sas van Gent gehad. In de avonduren was hij eigenlijk altijd wel op de fiets te vinden. Dag in, dag uit. Het maakt hem alles bij elkaar tot een bekende verschijning in Sas van Gent. ,,Het is natuurlijk een eer dat ze de koers hier hebben gedoopt tot ‘de Grote Ronnie Gras van ’t Sas kermiskoers’. Ik heb dan ook gelijk ingestemd met het idee, toen ik benaderd werd. Zolang er maar leuke rondemissen zijn, ben ik akkoord.’’

Volledig scherm Ronnie Gras. © Boaz Timmermans

En dat is het geval, als is Gras niet helemaal objectief. ,,Net als vorig jaar zijn dat mijn dochters trouwens, dus die wens is ingewilligd. Ik ben overigens wel bang dat het de laatste keer is dat ik zelf op mijn fiets mag zitten. Ik moet er niet aan denken, maar de dokter kan niet garanderen dat ik straks nog mag fietsen.”

Symbool

De organisatie van het evenement is voor het grootste deel in handen van Gerard Hermans en Aswin Polmann. Laatstgenoemde kijkt erg naar uit naar de koers, na twee geslaagde edities. ,,Ik heb een horecazaak in Sas van Gent. Tijdens de jaarlijkse kermis was het op zondagmiddag altijd een beetje een dooie boel. Toen vrienden van me over de kermiskoersen van vroeger praatten, zag ik gelijk de potentie van zo’n evenement. Al snel moest ik aan Ronnie denken. Ik ken hem al van jongs af aan, via mijn ouders. Als er iemand voor wielrennen symbool staat in Sas van Gent, is hij het wel.”