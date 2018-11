Krantenbezorger in Axel met geweld van fiets gesleurd: ‘Het leek op het spel GTA, maar dan in het echt’

VIDEOAXEL - Krantenbezorger Paul (56) werd eind september met grof geweld van zijn fiets getrokken op het Szydlowskiplein in Axel. Dinsdag werden bewakingsbeelden daarvan vertoond in Opsporing Verzocht. De politie kreeg in totaal 7 bruikbare tips binnen over de mogelijke dader.

Paul (die anoniem wil blijven) was op 22 september net begonnen aan zijn krantenwijk toen er plots een agressief uitziende man op hem af kwam. “Hij stak schuin over en kwam op me af. Ik probeerde nog te versnellen, maar met 50 kilo aan kranten gaat dat helemaal niet. Kansloze missie”, vertelt hij lachend.

De opgefokte man pakt Paul bij zijn kleding en trekt hem naar beneden. Paul tolt op zijn achterwiel en valt met een smak op de grond. “Het viel aan verwondingen erg mee. Ik had wat schaafwonden. Maar de mouwen van mijn t-shirt waren wel afgescheurd. En mijn bril vloog weg. Ik ben nogal bijziend en was erg gedesoriënteerd.”

‘Ik moet je fiets’

De dader is een man van ongeveer 20 jaar oud met een blanke huidskleur. Paul: “Hij was erg agressief. ‘Ik moet je fiets! Je moet niet moeilijk doen!”, schreeuwde hij. Als ik dichterbij kwam, maakte hij dreigende gebaren. Maar het leek hem puur om die fiets te gaan. Het leek wel op dat spel GTA, maar dan in het echt.” De man trok de kranten uit de fietstassen en ging ervandoor.

Wonderlijk genoeg maakte Paul zijn krantenwijk nog af met een andere fiets van de regio-manager. En zelfs toen hij merkte dat hij vier kranten te kort kwam (die zaten nog in de fietstassen van zijn gestolen fiets), kocht hij in een kiosk vier extra exemplaren om die alsnog na te bezorgen.

‘Er zal toch niet weer iemand...’

Toch is hij sindsdien wat alerter dan vroeger. “Ik merkte in de dagen erna dat ik schichtiger ben geworden. In het donker reageer ik sneller op onbekende geluiden. Ik kijk sneller om: ‘Er zal toch niet weer iemand in mijn nek springen‘’. Maar verder valt het allemaal hartstikke mee.” Paul vermoedt dat de jongen uit Hulst komt. Zijn fiets werd daar ook aangetroffen.

De politie kreeg afgelopen dagen 7 tips binnen. "Dat zijn hele bruikbare tips", zegt een politiewoordvoerder. "Daarin wordt ook de naam van de mogelijke dader genoemd. De recherche loopt nu alle tips na. Maar we vinden het een mooi resultaat.”

Eerder die ochtend viel de man al een kaasboer op de markt in Axel aan met een metalen staaf. De kaasboer wist de stok af te pakken, waarna de dader man wegrent. En vervolgens achter Paul aanging.