Kortstondige, felle brand op dak van sporthal Axel, politie doet onderzoek

De melding van de brand kwam rond 10.45 uur. . Er zijn drie blusvoertuigen, een hoogwerker en een watertankwagen en een grootschalig watertransport op locatie. Het vuur is inmiddels geblust, er is vrijwel geen rookontwikkeling meer. De brandweer controleert de isolatie van het dak en het plafond van de sporthal op eventuele brand- of smeulhaarden. De overlast voor de omgeving was beperkt.

Omdat de politie en brandweer geen duidelijkheid hebben over de oorzaak van de brand, is een onderzoek ingesteld. Daarbij wordt door de politieagenten die ter plaatse zijn samengewerkt met de afdeling Forensische Opsporing. De politie is nog op zoek naar getuigen van het begin van de brand. De politie is bereikbaar via 0900-8844, daarnaast is er de mogelijkheid om de agenten ter plaatse aan te spreken.