Kortgene gaat voor twee padelbanen naast het tennisveld

Het razend populaire padel heeft de toekomst. Daar is de tennisvereniging in Kortgene van overtuigd. De vereniging moet groeien om financieel gezond te blijven. ,,En als we willen doorgroeien moet het wel van padel komen”, zegt voorzitter Dik Roseboom. LTC Noord-Beveland (zoals de Kortgeense club officieel heet) is op zich een bloeiende vereniging met relatief veel jeugdleden. Maar de groep 18 tot 55 jaar is juist ondervertegenwoordigd en door padelbanen aan te leggen hoopt de club ook deze mensen aan zich te binden.