Koning Willem-Alexander krijgt uitleg over aanpak drugscriminaliteit in haven Vlissingen

Als Chinees in West-Zeeuws-Vlaanderen werd Kel­ly-Qi­an geregeld racistisch bejegend: ‘Ik heb lang het gevoel gehad dat ik er niet mocht zijn’

Wei Qian was anderhalf jaar oud toen ze door haar adoptieouders in China werd opgehaald en naar Nederland vloog. Vanaf dat moment heette ze Kelly van Binsbergen, was ze inwoner van Sluis en werd ze in de jaren die volgden als een van de weinige Chinezen in West-Zeeuws-Vlaanderen geregeld racistisch bejegend. ,,Ik heb heel mijn leven het idee gehad dat ik niet goed genoeg was.’’