Komt het Lodewijk College op sportpark Oude Vaart? De clubs wachten in spanning (en onwetend) af

met video Noodkreet voor de Wester­schel­de uit Brazilië en Amerika; ‘Het water roept om hulp’

De strijd tégen het water kennen we wel in Zeeland, de strijd vóór het water is onbekender. Daarom haalde de Expeditiegroep Westerschelde twee inheemse klimaatactivistes, uit Brazilië en Amerika, naar Ellewoutsdijk.

2 september