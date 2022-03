Komt Forum voor Democratie in de gemeenteraad wél opdagen? 'Het zal afhangen van hoe we worden bejegend’

,,Ik heb geen enkele Statenvergadering gemist”, zegt fractievoorzitter Martin Bos van Forum voor Democratie (FvD). ,,Niet dat ik ze zo leuk vind of gezellig, of dat ik er voor mijn lol naartoe ga.” Als het over de plenaire vergaderingen gaat, die altijd eindigen met stemmingen, heeft hij gelijk. Ook zijn enige fractiegenoot Fred Walravens heeft daar in drie jaar tijd maar één keer verstek laten gaan. De presentielijsten van de voorbereidende commissievergaderingen laten een ander beeld zien. Sinds Bos en Walravens als enigen overbleven van de oorspronkelijk vijfkoppige Forumfractie, lieten ze er daar opvallend veel van schieten.

‘Het bijt elkaar niet’

Woensdag kunnen ze allebei voor hun partij in de gemeenteraad worden gekozen. Bos is lijsttrekker in Middelburg, Walravens in Hulst. Hoe gaan ze dat doen als ze nu al zo vaak ontbreken bij Statenvergaderingen? Kan de kiezer erop rekenen dat ze in hun gemeente wel raads- en commissievergaderingen bijwonen? ,,Ik heb tijd genoeg om dat te doen”, reageert Walravens. ,,Het bijt elkaar niet.” Ook Bos geeft aan dat zijn afmeldingen bij provincievergaderingen niks zeggen over zijn aanwezigheid straks in de gemeenteraad. ,,We gaan met een frisse en open blik de gemeenteraad in. Het zal afhangen van hoe we worden bejegend. Misschien worden we daar wel met open armen ontvangen.”