Komt er een einde aan onwerkbare werkelijkheid op de Sint Bavodijk? ‘Zo niet, willen we een rondweg’

NIEUWVLIET - Een smalle dijk, onoverzichtelijke kruisingen, duizenden voertuigen en fietsers per dag. Het is de onwerkbare werkelijkheid op de Sint Bavodijk in Nieuwvliet, die vanaf september wordt heringericht. ,,Er is maar één oplossing. De auto's moeten van de dijk af.”

,,Oh ja, die hebben we ook nog", grinnikt Peter Zuurbier, wijzend naar twee trucks met paardentrailer die zich een weg over de Sint Bavodijk proberen te banen. Dat valt niet mee, met geparkeerde auto's aan weerszijden en een brede BMW die ze tegemoet rijdt. De Duitse bestuurder moet een beroep doen op zijn beste stuurmanskunsten en rijdt dan verder richting de Lampzinsdijk.

We slalommen met de voorzitter van de Nieuwvlietse dorpsraad over de Sint Bavodijk. Hij heeft net een heel lijstje aan voertuigen dat er dagelijks rijdt opgesomd. Auto's, caravans, campers, golfkarren, fietsen, trekkers, vrachtwagens... De paardentrailers richting de manege, die was hij vergeten.

De Sint Bavodijk is voor toeristen de meest gebruikte toegangsweg richting de vakantieparken aan de kust van Nieuwvliet-Bad, en dagjesmensen rijden zo naar het strand. De smalle dijk kan al het verkeer nauwelijks aan, blijkt als we een uurtje posten. In september beginnen de inleidende beschietingen tot een herinrichting. ,,Als die niet werkt, is het tijd voor de volgende stap. Een rondweg.”