Komt de bultrug alleen op bezoek of komt hij in Zeeland wonen? Dat is de vraag

PORTRET Zuhal Demir: ‘Allez, het is shit, maar we moeten door de shit heen’

Lik op stuk gaf zij een grote, Amerikaanse multinational in Antwerpen en nog een paar machtige, industriële bedrijven die de Schelde gebruikten als een open riool. Daarom is mijnwerkersdochter Zuhal Demir, Vlaams minister van Milieu, geloofwaardig als zij op ernstige toon verzekert dat ze ook voor de Zeeuwen ,,heel fel op de bal zit.’’ En: ,,Echt, ik zat er in het PFAS-dossier ferm op en blijf dat doen, ook voor de Zeeuwen.’’

21 mei