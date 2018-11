Komst arbeidsmigranten naar voormalig Philips-terrein ‘gelopen race’

Dat verwacht voorzitter Henk Meertens van het Bewonersplatform Triniteit. ,,Het college van B en W wil het plan per se doorzetten.” De bewonersgroep dient wel een bezwaar in. Hoofddoel is invloed te krijgen. Meertens: ,,We willen een stuurgroep die echt iets te zeggen heeft als er iets gebeurt en geen klankbordgroep.” De kwestie komt dinsdag aan de orde in een wijkvergadering in buurthuis De Kameleon, vanaf 19.15 uur.