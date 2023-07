Komen Zeeuwse waterstoffabrieken op tijd van de grond? ‘Zoals het nu gaat, loopt het in de soep’

Komende geplande Zeeuwse waterstoffabrieken op tijd van de grond? Met het huidige tempo waarin landelijk netbeheerder TenneT kabels trekt en hoogspanningsstations bouwt, ligt vertraging op de loer. De Deense groene energiereus Ørsted die in Vlissingen een fabriek voor groene waterstof wil neerzetten, is bezorgd. ,,Zoals het nu gaat, loopt het in de soep.”