Koewachtse Janny verdient wél met schapenwol: ‘Als je steeds zegt dat wol niets waard is, verandert er niets’

Wat weet jij nog van 2022? Test je kennis en versla je vrienden in de PZC oude­jaarsquiz

We zitten in de laatste dagen van 2022. Een jaar waarin oorlog uitbrak, de energieprijzen de pan uit rezen én corona nog steeds onderwerp van gesprek was. Je zou bijna vergeten dat er nog veel meer aan de hand was in Nederland. Ook in Zeeland gebeurden er dit jaar memorabele dingen.

16:28