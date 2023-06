Knolselderij, kroten en medicijnen: vrachtwagen vol hulp uit de Bevelanden en Walcheren naar Oekraïne

Door de lens van Johan: dit is dag drie van CAS 2023

Soms zegt een foto meer dan duizend woorden. PZC-fotograaf Johan van der Heijden is drie dagen lang op Concert at Sea en legt daar alles vast wat voor zijn lens komt. Waar bij hij in het publiek tegenkomt, soms minstens net zo mooi is als de shows op het podium. Dit zijn zijn mooiste beelden van de derde - en laatste - dag: