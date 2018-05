Knokke is dronken badgasten spuugzat: 'Geen behoefte aan promilletoeristen'

De strandtent-eigenaren zijn vrijdag gewaarschuwd door burgemeester Leopold Lippens (76) en het gemeentebestuur van Knokke-Heist: bij overlast volgt sluiting. "In Knokke-Heist hebben we geen behoefte aan ‘promilletoeristen’ die we anders nooit in onze badstad zien", zegt schepen van Strand Anthony Wittesaele tegen Het Laatste Nieuws. "We moeten denken aan onze vaste toeristen en inwoners. Het is tijd dat iedereen z’n verantwoordelijkheid opneemt".



Burgemeester (en graaf) Leopold Lippens probeert met de maatregel het strand van Knokke meer aanzien te geven. En dat is niet voor het eerst. Sinds enkele jaren worden honden geweerd van het strand. En in de jaren negentig wilde hij badgasten verbieden koelboxen mee te nemen, wat voor veel discussies zorgde.