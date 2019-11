KNMI: ‘Gevaarlijke rij-omstandigheden in Zeeland door mist’

Lamswaarde laat zich bijpraten over nieuwe Frederik Hendrik­straat

16:45 LAMSWAARDE - De klus had dit jaar al moeten beginnen, maar Lamswaarde moet engelengeduld hebben voor een nieuwe Frederik Hendrikstraat. Volgend jaar moet het eindelijk gebeuren. Woensdag is in dorpscentrum De Luifel een informatiebijeenkomst.