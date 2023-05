Kloetinge wil een waardig kampioen zijn en blijft dus hongerig: ‘We willen die derde periode winnen’

mijn foto MIJN FOTO | ‘Schijnbaar een record­schip op de Wester­schel­de, daar moesten we bij zijn’

Rick Jansen: ,,Samen met mijn zoon Roald van 9, die speciaal voor de gelegenheid iets langer mocht opblijven, gingen we bij Hansweert naar dit drijvende dorp kijken: de MSC Loreto kwam langs. Schijnbaar een recordschip over de Westerschelde, dus daar moesten we even bij zijn.