Kloetinge loopt alleen schaafwonden op bij val: ‘Maar elke nederlaag is een tikkie’

Claudia de Breij fietst Ride for the Roses in Zeeuws-Vlaanderen voor haar stichting Mag Ik Dan Bij Jou

Cabaretière Claudia de Breij stapt zondag 11 juni op de fiets tijdens de Ride for the Roses door Zeeuws-Vlaanderen. De Breij fietst de route van vijftig kilometer, waarna ze een cheque in ontvangst neemt voor haar Stichting Mag Ik Dan Bij Jou.