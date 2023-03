Kloetinge kritisch op zichzelf: ‘We willen ons eigen spel verbeteren’

met video en poll ‘Ik geef borstvoe­ding, en nu moet de melk uit mijn borsten'. Dat kan op de HZ nu in de ‘kolflounge’

Het is misschien wel uniek in Nederland, en in elk geval bijzonder. Op de HZ hoeven vrouwen niet meer in een bezemkast of de wc te duiken om te kolven. Luie stoelen, een boekenplank en plantjes in de vensterbank: hier kun je kolven alsof je thuis bent.