Kloetinge doet na twee nederlagen op rij weer goede zaken dankzij zuinige zege en assistkoning Dijkstra

VIERDE DIVISIE/VIDEODankzij een zuinige zege stapte Kloetinge zaterdag na twee verliesbeurten eindelijk weer als winnaar van het veld. In Gouda was de koploper van de vierde divisie met 0-1 te sterk voor laagvlieger Jodan Boys. Daardoor nam Kloetinge weer een iets grotere voorsprong in de titelstrijd.

Het was deze week even wennen in Kloetinge. De ploeg verliest dit seizoen niet zo vaak - tot afgelopen zaterdag maar twee keer in officieel verband - maar ineens gingen de groen-witten twee keer onderuit in een week tijd. Zaterdag werd eerst de topper in de vierde divisie tegen nummer twee Smitshoek met pijnlijke 1-4-cijfers verloren door de koploper en midweeks gingen de Zeeuwen in het toernooi om de districtsbeker met 2-1 onderuit bij de Dordtse tweedeklasser EBOH.

Wat dat betreft kwam het duel met Jodan Boys deze zaterdag de ploeg van trainer Jurriaan van Poelje niet zo slecht uit. De formatie uit Gouda staat voorlaatste in de vierde divisie en leek de ideale tegenstander voor Kloetinge om voor eerherstel te gaan. De eerste grote kans in Zuid-Holland was ook voor de Zeeuwen, maar de inzet van Jefry Dijkstra ging naast. Ook Dijkstra's tweede inzet wilde er niet in. De aanvaller kwam in de zeventiende minuut in scoringspositie, maar zijn poging eindigde in het zijnet.

Kloetinge deed geen enkele moeite te verbergen dat het na twee nederlagen op rij weer graag wilde winnen en stortte zich vol op de aanval. Jodan Boys was daardoor vaak genoodzaakt zich met elf man op te houden op eigen helft. Dat maakte het er voor Kloetinge niet makkelijker op een doorbraak te vinden. Het was dan ook niet zo vreemd dat de 0-1, pas vlak voor rust, viel uit een standaardsituatie. Weer was Dijkstra bij het gevaar betrokken. Zijn corner belandde bij Jeffrey Theunisse, die binnen kon koppen.

Daarmee stuurde hij Kloetinge, waar Dook van den Berg en Raphael Zerbib hun basisdebuut maakten, toch nog met een voorsprong de rust in. Dat Theunisse dat deed op aangeven van Dijkstra kwam niet als een verrassing. Dijkstra is dit seizoen dé assistkoning van de koploper van de vierde divisie. Tot zaterdag was hij negen keer als aangever betrokken bij een doelpunt van Kloetinge en daar kwam zaterdag op bezoek in Gouda dus een tiende assist bij. Scoren deed hij tot zaterdag vijf keer in competitieverband.

Magere marge

Een zesde treffer - of elfde assist - van Dijkstra kon Kloetinge zaterdag na de openingstreffer wel gebruiken. De voorsprong bleef namelijk mager en veel kansen kreeg de koploper niet. In de 67ste minuut was Theunisse dichtbij de 0-2, maar zijn inzet - weer met het hoofd - ging over. Door die magere marge moest Kloetinge op zijn hoede blijven voor gevaar van Jodan Boys. Zo moest keeper Michtell Braafhart tien minuten voor tijd in actie komen op een kopbal richting de bovenhoek, waarbij de doelman als winnaar uit de strijd kwam.

In de slotfase dook Dijkstra nog een keer op voor de doelman van Jodan Boys, maar de man van de assist slaagde er niet in zelf te scoren en het duel op slot te gooien. Uiteindelijk bleek Kloetinge een tweede treffer ook niet nodig te hebben. De koploper trok de 0-1 over de streep. Daardoor liep de voorsprong op Smitshoek overigens weer op tot zeven punten. De formatie uit Barendrecht verloor met 0-4 van Capelle en zakte naar plek drie. Capelle staat nu tweede en heeft vijf punten minder dan Kloetinge.