Klimaatverandering of mazzel? Boeren planten nu al uien: ‘Dat is uitzonderlijk vroeg’

De straô trekt als vanouds veel kijkers: ‘We hebben een mooie rit gehad’

Eenenzeventig paarden, geen spatje regen en lekker veel publiek. De straô in Burgh-Haamstede was er één om door een ringetje te halen. ,,We zijn heel tevreden. We hebben een mooie rit gehad”, zegt voorrijder (en voorzitter) Niek Dambruin van het straôcomité.