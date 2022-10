Klimaatestafette van Schotland naar Egypte komt middenin de nacht ook door Zeeland: ‘Er zullen geen honderden toeschouwers staan’

,,Ik loop altijd 's ochtends vroeg”, zegt Middelburger Kim Reynierse. ,,Normaal begin ik om kwart over zes of zo, nu om vijf over vijf. Ik ben een hartstochtelijk duursporter en in de gemeenteraad van Middelburg sta ik inmiddels denk ik bijna als klimaatdrammer bekend. Ons huis levert net zoveel stroom als we gebruiken, we rijden elektrisch en het is mijn werk om te helpen dat de restwarmte van de industrie in Zeeland voor huizen wordt gebruikt. Als dan zoiets als dit voorbij komt, wil ik daar absoluut bij zijn.”

Veertien etappes door Zeeland

De estafette Running out of time is op 30 september van start gegaan in Glasgow, waar vorig jaar de klimaatconferentie van de Verenigde Naties werd gehouden, en eindigt op 6 november in Sharm-el-Sheikh, waar een dag later de klimaattop van dit jaar begint. Non stop zijn hardlopers, wandelaars en fietsers onderweg om door achttien landen in totaal 7767 kilometer te overbruggen. Door Zeeland worden veertien etappes afgelegd, vanuit Hoogerheide naar de Stormvloedkering en dan over Schouwen-Duiveland naar Bruinisse.