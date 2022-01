Kleine vierhonderd mensen nemen afscheid van Dean (4)

In en rond de Sint-Laurentiuskerk in het Oost-Vlaamse Verrebroek (Beveren) hebben 400 mensen zaterdagnamiddag de uitvaart van Dean Verberckmoes (4) bijgewoond. De kleuter werd vorige week levenloos teruggevonden op Neeltje Jans nadat twee vrienden van zijn moeder op hem zouden passen. Deans tante ‘Ananas’ las op de begrafenis een pakkende brief voor van zijn mama Elke. “Ik had je zo graag zien opgroeien tot de man die je zou worden, maar nu blijf je voor altijd mijn kleine Dean.”

Bevers burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) had vooraf opgeroepen tot een sereen afscheid voor de kleine jongen en dat werd het ook. Alle 250 zitplaatsen in de kerk werden ingenomen door familie, vrienden en een delegatie motards die hun steun kwamen betuigen. Ook buiten volgden nog eens 150 mensen op de twee grote schermen die de gemeente Beveren voorzien had.

Volledig scherm © Photonews Mama Elke was te zwaar aangeslagen om zelf het woord te nemen tijdens de afscheidsplechtigheid, maar Deans favoriete tante Ananas las een brief van haar voor. “Ik hield van jouw knuffels, want dan kon je goed. Daarom jouw bijnaam teddybeer. Ik ben heel blij dat ik jouw zoon mocht en mag noemen. Je blijft een deel van mij en je grote zus. Slaap zacht, mijn kleine teddybeer, we zullen jou nooit vergeten.”

De vader van de 2-jarige peuter Miguel die stierf nadat hij door De Kock dagenlang zwaar werd mishandeld reageert erg emotioneel. “Ik ben hier om mijn steun te uiten aan de ouders van Dean”, vertelt Mike Van Kriekinge. “Mijn hart is bij Dean. Oude wonden zijn weer opengegaan. Het doet me ook denken aan de begrafenis van mijn zoon. Het is een déjà-vu, meer kan ik niet zeggen. Het is zeer moeilijk en er komen nog zware tijden aan. Alles komt terug naar boven.”

Bloem

Ook Deans voormalige klasgenootjes van basisschool De Verrekijker zorgden mee voor een mooi afscheid door sterretjes te strooien rond zijn kist. Ook zijn kleuterjuf nam het woord. “Hoe is het mogelijk dat een bloem nog breekt in de knop?”, vroeg de vrouw zich af.

Buiten volgde een delegatie motards samen met mensen uit de buurt en andere sympathisanten de mis op groot scherm. Samen brachten ze ook een laatste groet aan de jongeman. Hun aanwezigheid was een verlengstuk van de rit die ze afgelopen zondag ondernamen tussen Zwijndrecht en Sint-Niklaas om de familie en de mama van Dean een hart onder de riem te steken. “Onze hobby kampt met een slecht imago, maar door hier aanwezig te zijn, willen we tonen dat we het hart op de juiste plaats hebben. Elk kind verdient een mooi leven", klinkt het.

Volledig scherm De motards brengen een laatste groet aan Dean. © BELGA

Peter Mattheeuws (52) en Nancy De Roover (57) volgden de plechtigheid op groot scherm. “We willen die mensen onze steun betuigen. We hebben vorige week een kaarsje aangestoken voor Dean, want wat er gebeurd is maakt ons verdrietig, maar ook kwaad.” Iets verderop volgt jonge vader Joey (35), samen met zijn zoontje Kobe (4) de mis. “De gebeurtenissen hebben me erg aangegrepen. Kobe is even oud als Dean. Ik mag er niet aan denken dat hem zoiets overkomt. Het is verschrikkelijk voor zijn mama. Daarom wilde ik hier vandaag zijn om haar mee te steunen.”