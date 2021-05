Kleindochter van vermoorde vrouw Oostkapelle: ‘Mijn oma had een hart van goud’

Adrz en ZorgSaam zijn voorbereid op het ergste: code zwart. ‘Hopelijk komt het nooit zover’

11 mei GOES / TERNEUZEN - Laten we hopen dat het nooit zover komt. Dat ze in Adrz of ZorgSaam moeten kiezen: er is één bed op de intensive care, maar er zijn twee patiënten. Wie krijgt het bed? Een verschrikkelijke keuze die ze moeten maken als code zwart ingaat. Zover is het (nog) niet, maar de Zeeuwse ziekenhuizen hebben zich er wel grondig op voorbereid.