Klachten over bezorging van onze krant raken mij altijd

Tijdens de zomer van 1976, ik was 9 jaar oud, ontkiemde mijn onvoorwaardelijke liefde voor journalistiek en media. Enkele weken voordat de Tour zou beginnen, werd ik in Sluiskil - waar ik woonde - op straat aangesproken. Interesse om tijdens de Ronde van Frankrijk in mijn dorp dagelijks een tourkrantje te bezorgen aan huis en in cafés? Daar had ik wel oren naar.

Hoe magisch die Vlaamse tourgazet eigenlijk was, drong pas later tot mij door. De ontdekking dat uren na de aankomst van een tourrit mijn pakketje al klaar lag op de stoep. Fascinerend. Er waren nog geen marathonuitzendingen op televisie en er was al helemaal geen internet.

De uitgever van het tourgazetje spaarde kosten noch moeite om het bij de mensen te krijgen. Naar verluidt vlogen er vliegtuigjes vanuit de Gentse drukkerij om de pakketjes boven distributiepunten te droppen. Van daaruit reden koeriers naar dorpen en steden.

Nadat een van die koeriers op een dag serieuze autopanne kreeg en Sluiskil buiten bereik bleef, bleek pas hoe gehecht mijn abonnees en de losse kopers in het café waren aan het tourgazetje. Het halve dorp klopte aan onze voordeur en ik stond met lege handen.

Ik moest aan deze jeugdherinnering denken toen ik pas werd aangesproken door een van onze lezers omdat de PZC niet was bezorgd. Zo’n klacht raakt mij altijd. Want – ik schreef er eerder over op onze pagina’s – hoe hard wij ook werken om de best mogelijke krant te maken, als die de lezer niet bereikt, hebben we een probleem. Een probleem dat zich niet gemakkelijk laat oplossen, maar er zijn lichtpuntjes. Hoog tijd om u daarover bij te praten op deze plek.

Alles uit de kast voor soepel raderwerk

De uitgever van deze krant heeft de afgelopen maanden alles uit de kast getrokken om het raderwerk soepeler te laten verlopen. Er zijn meer mensen geworven, bijvoorbeeld door een bonus van 1000 euro voor nieuwe bezorgers die de krant minstens een half jaar rondbrengen. En er werden maatregelen genomen die ervoor zorgen er meer tijd is om de krant te bezorgen; bijvoorbeeld door de PZC vroeger te drukken.

Het goede nieuws is dat al die acties zoden aan de dijk zetten. Vergeleken met andere delen van het land, is het aantal klachten over de bezorging in Zeeland relatief laag. Dat hebben we voor een heel belangrijk deel te danken aan een trouwe schare PZC-bezorgers. Maar we zijn er nog niet, want de aanwas van nieuwe krachten is veel kleiner dan nodig. Een uitdaging waar veel bedrijven mee kampen. Denk aan personeelstekorten op luchthavens en in de winkels, in horeca en recreatie. Het piept en kraakt op de arbeidsmarkt.

Daarom blijven we zoeken naar mogelijkheden om de krant bij onze lezers te krijgen. Een van de aanvullende manieren om dat te doen, met name op zaterdag, is bezorgers te vragen een extra rondje te doen als er gaten in de bezetting vallen. In zo’n geval kan het zijn dat de krant niet voor 08.00 uur op de mat valt, zoals bij de meeste abonnees, maar later; uiterlijk 09.00 uur. Om die reden wil ik u vragen op zaterdagen niet voor 09.00 uur te bellen met de klantenservice als de krant nog niet bij u in de bus ligt. De kans is dan namelijk groot dat er extra rondes worden gelopen om de PZC alsnog te bezorgen.

Kranten droppen uit een vliegtuig is niet meer van deze tijd, maar u mag er vanuit gaan dat verder alles uit de kast wordt getrokken om de PZC bij u te krijgen.

Ronald van Geenen, hoofdredacteur PZC