Kitesurfer vermist voor kust van Breskens: grote reddingsactie opgezet

Aantal huwelijken op Zeeuwse bodem sinds corona fors gedaald

27 maart ZIERIKZEE - Er is in Zeeland fors minder getrouwd in coronajaar 2020. En het ziet ernaar uit dat die aantallen dit jaar nóg verder dalen. Werden in 2019 nog 1522 huwelijken op Zeeuwse bodem gesloten, in 2020 waren dat er 1381. In 2021 blijft de teller vooralsnog steken op 821.