Kitesurfer redt 4 kinderen: 'Hun mond en neus zagen groen van de algen'

Zelf wil de held er weinig over kwijt. Wel merkt hij dat het veel impact op hem heeft. "Het is allemaal toch wel heel heftig", zegt hij. "Ik heb nog nooit van mijn leven zulke bange kinderen gezien. Voor hen is het nog veel erger. Ze hebben echt een traumatische ervaring gehad. En ook de ouders zijn flink geschrokken."



Hij vindt dat er te weinig veiligheidsmaatregelen zijn op het strand in Cadzand-Bad. "Er is hier veel gebouwd en het aantal badgasten is misschien wel vertienvoudigd. Maar je kan hier stranden ver kijken zonder dat je strandwachters ziet. Je zou eigenlijk bij elk paviljoen een strandwachttoren moeten hebben."



Een toren bij elk paviljoen is niet haalbaar, zegt Iris de Visser, algemeen postcommandant van de Strandwacht in Cadzand-Bad. "Het aantal badgasten is in 5 jaar verdubbeld, maar het aantal strandwachters is ook gegroeid. We zijn van 18 naar 28 mensen gegaan. De strandwachters waren in dit geval op zo'n 400 meter van waar het gebeurde en snel ter plaatse. Het ging allemaal erg snel."