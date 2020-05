Kitesurfer (28) uit Den Bosch overleden na ongeluk op strand bij Kamperland

Gedeputeer­de in de coronacri­sis: ‘Waar het nodig is, zet ik mijn tanden erin’

9 mei MIDDELBURG - Het zijn bizar drukke tijden voor gedeputeerde Jo-Annes de Bat van economie. De coronacrisis raakt de BV Zeeland over nagenoeg de volle breedte. Maar De Bat is de laatste die de moed in schoenen zinkt. ,,In crisistijd kun je veel meer betekenen voor ondernemers. Waar het nodig is, zet ik mijn tanden erin.”