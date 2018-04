Kippen knuffelen en eitjes rapen in IJzendijke

Carlos de Dobbelaere van leghennenboerderij Tok Tok uit IJzendijke nam het initiatief voor de bijzondere samenwerking van de middelbare school met de school voor voortgezet speciaal onderwijs. Hij wilde leerlingen van De Wingerd de kans geven om kennis te maken met het bedrijf. ,,Ik heb zelf een zoon met het syndroom van Down, die op De Wingerd zit. Ik weet hoe moeilijk het kan zijn om een stageplek te vinden", legt hij uit.

Middelbare scholieren sturen aan

Toen Carlos van het Zwin College de vraag kreeg of leerlingen bij hem ook hun maatschappelijke stage konden lopen, kreeg hij het idee om die twee zaken te combineren. Vier leerlingen van het Zwin College begeleiden en sturen acht leerlingen van De Wingerd aan, van zowel de dagbesteding als de arbeidsbesteding. Voor hen is het een groepsstage. Alle leerlingen zijn ongeveer even oud, tussen de veertien en zestien jaar. ,,Een succes", kan Carlos na zes van de acht middagen concluderen. Voor leerlingen van het Zwin College is het af en toe nog lastig om het voortouw te nemen, maar 'dat gaat steeds beter.'

Dansend eieren sorteren

,,Vangen jullie ze maar op hè", zegt hij tegen derdeklassers Bas, Demi, Yvo en Jasper. Ze gaan bij de deur staan en verwelkomen iedereen. Als de leerlingen van De Wingerd arriveren is het meteen een gezellig drukke boel. Bas gaat aan de slag met Mertçan en Delano. Ze sorteren eieren die op een lopende band uit het kippenverblijf komen en voorzien die van een rode stempel. ,,De eieren die vies zijn, halen we van de band af en de hele grote eieren houden we apart", legt Bas uit. Af en toe geeft hij de jongens een aanwijzing en Mertçan is dansend en zingend aan het werk: hij heeft zelf muziek meegenomen.

Kippen knuffelen

In het verblijf van de kippen, waar er in totaal 21.000 van rondscharrelen op het bedrijf, worden de eieren opgeraapt die op de grond liggen. Als je er binnenkomt beneemt de kippenlucht je even de adem, maar Mylène heeft er totaal geen last van. Ze is helemaal op haar plek tussen de tokkende jonge hennen en heeft zich goed voorbereid: ze weet precies wat de kippen eten en wat de cijfers op de stempels op de eieren betekenen. Ze knuffelt een kip en zet het diertje voorzichtig weer neer. ,,Ik ben niet bang van kippen, ik help ook op een zorgboerderij. Ik vind het hier gewoon heel leuk", zegt ze. Ze wordt begeleid door Yvo en dat doet hij ook goed, vindt ze. ,,De uitleg is goed. Soms doet hij het even voor en ze helpen ons allemaal goed", zegt ze enthousiast.

In een naastgelegen ruimte telt Demi vervolgens de 'grondeieren', zoals dat in vaktermen heet, met Tom en Agnieszka van de dagbesteding van De Wingerd. Ze pakken voorzichtig de eitjes uit een emmer en verbazen zich over een piepklein exemplaar. ,,Soms is het een beetje lastig communiceren met elkaar, maar het is heel leuk", zegt Demi met een glimlach.