Kinderopvang begint boodschappenkast: ‘Durf te geven, durf te nemen’

Poll Hoge gasprijs geselt Zeeuwse bedrijven, maar Yara stoomt door en kotters varen nog uit

VLISSINGEN - De extreem hoge gas- en olieprijzen zijn een molensteen om de nek van energie slurpende bedrijven. De Noorse kunstmestfabrikant Yara schroeft in Europa zijn productie met 45 procent terug, maar laat de fabrieken in Sluiskil ongemoeid. ,,Daar zijn we vanzelfsprekend erg blij mee.”

9 maart