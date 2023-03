Kind zonder gordel, telefoon in de hand en rijden zonder uitlaat: het regende boetes bij de controle in Kapelle

Huh? Ruim twee jaar werk aan het fietspad over de brug van Sluiskil, da's toch wel heel erg lang?

Huh? Staat het er nou echt? Ja, warempel. Het zuidelijke fietspad over de brug van Sluiskil is ‘afgesloten vanaf heden tot medio 2025'. Dat is nogal een poos, zeg. Wat is er aan de hand?