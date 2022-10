Kimo (22) maakt indruk met gewaagde BMX-stunts: ‘Dit is geen sport voor als je kleinzerig bent’

Onder luid gejuich rijdt Kimo over het platte dak van een school. Hij zet nog even aan en dan volgt de sprong in het diepe. Als hij goed is geland, vliegen zijn maten hem om de nek en schreeuwen ze het uit. ‘Jaaaaaaaa!’ Het is de beschrijving van een van de vele filmpjes die te vinden zijn op de Instagram-pagina van de 22-jarige Kimo van Hulst. De video's tonen de halsbrekende stunts die hij uithaalt op zijn BMX-crossfiets. De inwoner van Heinkenszand vliegt over hekken heen, rijdt over muren en trappen en springt van daken af. Soms gaat hij hard op z'n plaat. Ook dat laat hij zien. ,,Waarom niet?’’, zegt hij. ,,Dat hoort er gewoon bij. Als ik alleen de filmpjes plaats waarop het goed gaat, denken mensen misschien dat het allemaal vanzelf gaat.’’

Maar vanzelf gaat het zeker niet. Dat Kimo nu ook op landelijk niveau bij de top van de freestyle-BMX’ers hoort, is het resultaat van jarenlang oefenen, bijna elke dag van de week. Hij was een jaar of twaalf toen hij voor het eerst op een BMX-crossfiets stapte. Dat kwam niet helemaal uit de lucht vallen, want zijn vader deed het ook. Vele uren bracht Kimo door op straat in Heinkenszand. In die begintijd deed hij dat meestal in zijn eentje, want leeftijdsgenootjes hadden andere hobby's. Hij probeerde van alles uit. Kijken hoe lang hij op z'n voor- en achterwiel kon staan, van dingen afspringen... dat soort zaken. Al snel wist hij het: ‘Dit ligt mij!’