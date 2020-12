Kim uit Hulst verkoopt zelfgemaakte sambal: van mild en kruidig tot de tranen over je wangen

poll Horecabaas ziet zijn restaurant door zijn vingers glippen: ‘Ik heb net nog zitten janken’

27 november GOES - Hij zit aan de grond. Financieel en mentaal. Al zijn spaargeld heeft eigenaar Peter Schaap in restaurant De Beren in Goes gestoken, maar omdat hij pas sinds 11 februari open is, valt hij buiten alle steunregelingen van het Rijk. ,,Ik ben de wanhoop nabij. Nog twee, misschien drie maanden en dan ga ik kapot. Het is vreselijk, ik heb net nog zitten janken.”