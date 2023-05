Kim Putters tijdens van Randwijklezing: ‘De vrijheid is kwetsbaar, maak van 5 mei een vrije dag’

LIVE: Bevrij­dings­dag in Zeeland: Gitarist Zeeuwse tribute­band De Dijk overleden, optreden op festival gaat gewoon door: ‘Het wordt een eerbetoon aan Jon’

Zeeland viert vandaag de bevrijding. In Vlissingen barst om 13.00 uur het Bevrijdingsfestival los. Om 11.00 uur houdt Kim Putters de Van Randwijklezing in de Sint Jacobskerk in Vlissingen. Volg alles rond Bevrijdingsdag in Zeeland via ons liveblog.