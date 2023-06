‘Kilometer in Zeeland mag niet zo duur zijn als in de Randstad’

Ouders boos over gedwongen verhuizing van zwemlessen naar Kortgene: ‘Bewegings­plein is nalatig geweest’

Ouders van kinderen die zwemles krijgen bij hotel Westduin in Koudekerke, voelen zich bedrogen door zwemschool Bewegingsplein en willen hun geld terug. Dat hebben ze laten weten via een mail. Als ze voor 6 juli geen reactie krijgen, nemen ze een advocaat in de arm.