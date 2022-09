Kijk eens naar het vogeltje! Zomer voorbij, eindelijk vakantie voor de bewoners van ‘t Uilennist

De zomer is bijna voorbij en dat betekent dat de rust terugkeert bij veel toeristische attracties. Ook de bewoners van Het Uilennist in Ossenisse komen weer even op adem. Bosuil Buffy en witwangdwergooruil Knørry hebben weer op honderden handen gezeten voor onvergetelijke fotomomenten.

,,Eens even kijken. Iana gaat mee, Emmy gaat mee, Ragnar gaat mee, Polly gaat mee.” Roald Jonkman buigt zich over een briefje op een tuintafel en gaat met zijn vinger langs een lijstje namen. ,,Lucky, Knørry en Buffy natuurlijk. Ivan, Kyra, Lewis en Quinn. Mijn grote vriend Quinn.”

Met een grote grijns loopt Roald zijn tuin in. De roofvogels die hij passeert, volgen zijn tred nauwgezet. Zodra Roald het straatje van Quinn inslaat, laat de Amerikaanse torenvalk een hoge roep horen. Roald opent het deurtje van zijn kooi, haalt de vogel eruit (,,Hey Quinny”) en neemt hem mee naar de binnenplaats. Roald opent een houten kooitje en stopt Quinn erin. Deurtje dicht, koordje vast en op naar de volgende.

Volledig scherm Alle vogels worden verzameld. © Wendy Wagenmakers

Chagrijnig van nieuwe schoentjes

Het is zondagochtend acht uur als in Ossenisse, een dijkdorp in het noordoosten van Zeeuws-Vlaanderen, roofvogels worden verzameld voor een educatief bezoek aan de andere kant van de Westerschelde. Naar kinderspeelparadijs Hof Poppendamme gaan ze, voor de laatste keer dit seizoen.

Elf vogels mogen mee, zeventien blijven thuis. Fuego bijvoorbeeld, een arendbuizend. ,,Superlief beestje”, zegt Roald, ,,maar te kleine pootjes. Blijft niet goed op de handschoen zitten. En Zahira, onze jakhalsbuizerd, nou ja, dat zullen we maar niet doen bij kinderen. Veel te groot.” Roald stopt voor een kooi met daarin een klein uiltje met grote, schattige glinsterogen. Maar ook die blijft in Ossenisse. ,,Moon heeft gister nieuwe schoentjes gekregen. Daar is ze nu nog chagrijnig van.”

Kofferbak vol roofvogels

Een voor een worden de vogels die wél meegaan, in de houten kooitjes gezet. Roald rent zich rot. Emmy, check. Lucky, check. Intussen gaat de telefoon. Het is de dierenambulance, of Roald even naar de Plus kan komen, want daar zijn kittens gevonden. Roald had net Ragnar uit zijn kooi gehaald. De woestijnbuizerd wacht geduldig tot Roald zijn telefoongesprek heeft afgerond (,,Bel even 144") en verdwijnt dan ook in zijn houten kist.

,,Hebben we alles?” Vrijwilliger Destiny laat het lijstje zien, met nu kruisjes achter alle namen. Ook Roalds echtgenote Heidi heeft haar lijst afgewerkt: de posters, de muntjes, het pinapparaat, de plantenspuit, de braakballen, de schedels en de flyers, het zit allemaal ingepakt. Tijd om de vogels in de Skoda Karoq te tillen. Zeven kisten in de kofferbak, vier op de achterbank. De klep valt dicht en er klinkt een krijs. Roald lacht. ,,Ivan. Doet-ie altijd.”

Volledig scherm De vogels gaan in houten kistjes voor het transport. © Wendy Wagenmakers

Met hun pootje aan een koordje

Een uur later hobbelt de Skoda het terrein van Hof Poppendamme op. Het eerste wat Roald en Heidi op hun plekje doen, is appels rapen. Dat is om te voorkomen dat de vogels last krijgen van wespen. Zodra de appels zijn geraapt, worden alle spullen uitgestald. De vogels komen als laatste. Anders staat het meteen bomvol mensen.

En dat gebeurt toch wel. Zodra de eerste bezoekers door hebben dat er iets bijzonders staat te gebeuren, laat de een na de ander het springkussen voor wat die is en stuift op het gezelschap af. Inmiddels staan de eerste vogels staan op een sprengel of blok, met hun pootje aan koordje. ,,Oooh, dat is zielig!”, roept een jongetje met Vlaamse tongval.

Een dure hobby

Roald pakt een Canadese oehoe, zet een stoeltje voor het rood-witte lint en gaat zitten. ,,Dit is Kyra”, zegt hij, en meteen is hij omringd door kinderen. ,,Mooi is ze, hè? Kyra, doe je vleugels eens open.” Kyra spreidt haar vleugels, en klapt ze dan weer in. ,,Wie wil Kyra aaien? Wel met de achterkant van je vingers”, waarschuwt Roald. ,,Weet iemand waarom? Nou, dat zal ik uitleggen...”

Volledig scherm Altijd aaien met de achterkant van je vingers, omdat vogels hun veren graag vrij houden van vetten en vuil. © Lex de Meester

Het bezoek aan Poppendamme is een van de vele in de agenda van Het Uilennist. Dan weer staat Roald met zijn vogels in een Terneuzens zorgcentrum, dan weer doet hij een fotoshoot op zijn eigen erf. En dat allemaal in zijn vrije tijd. Hij werkt er nog ‘gewoon’ naast, zijn vrouw ook. ,,Het geld dat we verdienen met de activiteiten, gaat direct naar de dieren. Een bakje kuikens - ik noem maar wat - kostte voorheen vijf euro. Nu betaal je er 18,50 voor. Het is een dure hobby.”

Niet zonder gemengde gevoelens

Die hobby begon voor Roald lang geleden, toen hij nog maar een klein ventje was. Zoals alle kinderen wel een fase hebben waarin ze gefascineerd zijn door roofvogels, had Roald dat ook. Alleen ging het bij hem niet over, de fascinatie bleef. Zelfs toen hij op zijn vijftiende Heidi leerde kennen, in Terneuzen. ,,Waar andere stelletjes naar de bioscoop gingen of naar het strand, gingen wij naar de dierentuin. En de roofvogelshow in Blankenberge.”

Het was iets waar Heidi moest leren leven, dat had ze al gauw door. Al was dat niet zonder gemengde gevoelens. ,,Ik was ook gek op dieren, maar niet als ze gekooid waren. De dierentuin in Antwerpen, daar kreeg Roald mij niet mee naartoe. Tot we op een zeker moment een valkenier ontmoetten en zagen hoe vrij je roofvogels kon laten zijn. Niet op drukke braderieën, maar in de luwte, zoals hier. We zeiden allebei: op deze manier is het goed.”

Achtertuintje in Terneuzen

Roald en Heidi hadden samen al een gezin, toen Roald een cursus tot roofvogelhouder ging volgen. Dat ging hem goed af. Eindelijk kon hij ook zijn eerste roofvogel bestellen, bij een kweker in Berkel en Rodenrijs. Al gauw volgde nog een vogel. En nog een. Net zolang tot het achtertuintje in Terneuzen te klein werd en het oog van de familie Jonkman viel op een oud boerderijtje in Ossenisse. De rest is geschiedenis.

Volledig scherm Roald en zijn eerste roofvogel, Kyra. © Lex de Meester

Die eerste vogel, dat was Kyra. Dezelfde oehoe als waar Roald nu, veertien jaar later, mee op een stoeltje zit om aan kinderen alles over roofvogels te vertellen wat hij weet. ,,Hoe hij zijn prooien doodt? Gewoon, met zijn klauwen. Weet iemand eigenlijk wat er in een uilenbal zit?” Het Vlaamse jongetje hangt inmiddels ook aan zijn lippen.

Eén vogel voor twee euro, drie voor vijf

Dat de vogels zielig zijn, ja, dat horen Roald en Heidi vaker. ,,Een roofvogel in een kooi bij mensen thuis is inderdaad zielig”, zegt Heidi, ,,maar valkerij bestaat net zo lang als het domesticeren van honden. Zelfs de Dierenbescherming vond het dierenmishandeling wat wij deden. Tot ze bij ons kwamen kijken. Ze zijn de halve dag gebleven. Na een paar weken waren we onderdeel van hun organisatie.”

Roald wijst naar de tafel waar Heidi achter staat. ,,Als je met een vogel op de foto wil, kun je daar muntjes kopen.” Natuurlijk willen alle kinderen dat. Hun ouders pakken hun portemonnees. Eén vogel voor twee euro, drie voor vijf. Intussen mogen de kinderen een vogel uitkiezen. De dieren staan allemaal stoïcijns voor zich uit te staren in de schaduw van de appelbomen. De uilen worden het vaakst aangewezen.

Volledig scherm Baby Nina slaapt rustig door als ze in haar Maxi-Cosi gezelschap krijgt van woestijnbuizerd Ragnar. © Lex de Meester

Buizerd bij baby Nina op de Maxi-Cosi

Een vrouw rolt haar kinderwagen naar voren. ,,Ik heb hier een baby van vier maanden. Kun je daar ook wat mee?” Ja hoor, knikt Heidi, alles kan. Even later staat er een buizerd op de rand van de Maxi-Cosi, op dertig centimeter afstand van baby Nina. Moeder Mariëlle staat er ‘toch wel wat nerveus’ naast. Maar de buizerd blijft braaf zitten en ook baby Nina kraait nergens naar. Ze slaapt. En de foto is gelukt.

Dan haar broer, Sam. Dáárvoor zijn ze eigenlijk gekomen. ,,Die jongen is helemaal lijp van uilen”, vertelt zijn moeder. ,,Klein Zwitserland, Alphen aan den Rijn, overal zijn we al geweest. Als baby kreeg hij een knuffeluil en daarna is hij helemaal losgegaan. Hij heeft er nu 98 op zijn kamer. ”

Liever het bos in dan gamen

Roald haalt Kyra voor Sam. De jongen straalt van oor tot oor als de uil op zijn hand wordt gezet. ,,Ze zijn zo mooi. Ik zou het liefst op een stoel gaan zitten en de hele dag naar ze kijken. En ik heb toch ook al dingen gehoord die ik nog niet wist. Dat ze aanvallen met hun poten, bijvoorbeeld. Dat wist ik nog niet.”

Volledig scherm Sam van der Star met de Canadese oehoe Kyra. © Lex de Meester

,,Kijk, en dat”, zegt Roald als roofvogels weer even mogen bijkomen van alle fotomomenten, ,,dat is nou precies waarom we dit soort middagen doen. ,,Deze kinderen zijn onze toekomst. Zij worden later onze leiders, onze docenten, noem maar op. Die moeten we niet laten gamen, die moeten we in het bos laten spelen. Terug de natuur in en goed zorgen voor die natuur, dat is mijn doel. En daarom moet je ze iets laten beleven.”

Tumor ter grootte van een nier

Bijna een jaar geleden werd Roald (47) ziek. ,,Ik was op mijn werk en had zo’n buikpijn dat ik naar huis ben gegaan. Op de huisartsenpost gaven ze me vier keer morfine, maar het hielp niks. Het moesten mijn nieren zijn. Toen ze dat gingen onderzoeken, bleek dat ik nierstenen had. Wees maar blij, zei de arts, want we hebben nog iets ontdekt. Op mijn nier zat een tumor ter grootte van een nier. Ik had kanker.”

Roald moest snel onder het mes, maar dat kon niet omdat het ziekenhuis bedden vrij wilde houden voor coronapatiënten. ,,Die er niet waren”, zegt Roald. ,,Uiteindelijk konden ze me na zeven weken opereren. Ze hebben de nier verwijderd, de operatie was geslaagd. Maar daarna viel mijn bloeddruk weg. ‘57 over 27', dat is het laatste dat ik heb gehoord. Daarna ben ik een paar minuten weg geweest.”

Zelfs al twee vogels verkocht

Roald kwam weer bij, maar kreeg amper drie weken later weer een klap te verwerken: het was uitgezaaid naar zijn zijn longen. ,,Eind 2021 heb ik te horen dat ik nog een jaar te leven had. Ze wilden nog iets proberen met immunotherapie, om mijn leven nog wat te rekken. Bij vier van de vijf patiënten slaat het niet aan. Maar bij mij dus wel. Bij de laatste scan was 85 procent van de tumor weg. In principe kan ik weer gewoon oud worden.”

Het is stil achter de toonbank. ,,We waren hem bijna kwijt”, zegt Heidi ten slotte. ,,Ja, en wat dan? Afgezien van het verdriet binnen ons gezin, de kinderen, is er natuurlijk nog meer. Ons hele leven draait om de vogels. Wat doe je daarmee? Daar hebben we het inderdaad wel over gehad, ja. We hebben zelfs al twee vogels verkocht. Zo ver waren we al.”

Volledig scherm Roald, met Ragnar op zijn onderbeen. © Wendy Wagenmakers

Ragnar op Roalds onderbeen

Roald wijst naar zijn onderbeen, met daarop een beeltenis van een buizerd. ,,Ragnar.” Hij trekt de mouw van Heidi’s shirt omhoog. ,,En daar is Buffy. Samen laten zetten toen alle ellende achter de rug was.”

De oncoloog had gezegd: doe alleen nog wat je leuk vindt. En dat doet Roald. Hij is tijdelijk minder gaan werken, met minder verantwoordelijkheden ook, en hij steekt nu nog meer tijd in zijn vogels. ,,Met ze vliegen, mooie dingen voor ze bouwen. Daar geniet ik echt van.”

Roald heeft zijn droom verwezenlijkt: hij heeft meer vogels dan waar hij als kind van durfde dromen. Hij is valkenier, en dankzij een wonder blijft hij dat voorlopig ook. ,,Ik ben blij dat ik de vogels altijd als hobby ben blijven houden, dat ik er nooit mijn werk van heb gemaakt. Op een zondagmiddag de polder in lopen met een buizerd op mijn arm en het beest laten vliegen, en dat het dan naar je terugkomt. Niks mooiers dan dat.”

Volledig scherm Heidi met bosuil Buffy op haar hand én haar arm. © Lex de Meester