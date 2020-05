Kickbokstrainer krijgt 500 euro boete voor sporten op strand: ‘Ik hield me gewoon aan de regels’

Nostalgi­sche potten van verpak­kings­vrije supermarkt Pieter Pot veroveren Zeeland

7:30 GOES - Muesli, havermout, woknoedels, koekjes en nog veel meer. Niet in pak of plastic, maar in pot. Dat is wat de eerste ‘verpakkingsvrije’ online supermarkt Pieter Pot verkoopt. In Zeeland deed Pieter Pot deze week zijn eerste rondje met verpakkingsvrij voedsel. Een maand eerder dan gepland, met dank aan corona.