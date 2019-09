Kever van halve centimeter doodde al duizend bomen in Clingse bossen

Jochem Myjer trakteert Terneuze­naar Thomas op avondje uit

9:37 TERNEUZEN - Terneuzenaar Thomas Ritico is met recht een bofkont. De tickets voor de drie voorstellingen van Jochem Myjer in het Scheldetheater in Terneuzen waren in een mum van tijd uitverkocht. Thomas viste achter het net. En tóch zat hij maandagavond in de zaal. Met dank aan Myjer.