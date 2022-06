Kever met bolle ogen duikt op in Oosterschelde. Wat doet dit vreemde beest daar?

Een klein visje met relatief grote ogen zorgt voor verbazing bij visser Stephan Tukker (25). Het blijkt een nieuwe soort te zijn met een verwarrende naam: Kever. Stephan is student mariene biologie aan de Wageningen University & Research (WUR) en monitort vis als hobby. Op zoek naar een zeldzame vis was hij die dag niet. Hij nam zijn broertje Jochem mee naar het kniediepe water in de Oosterschelde bij de Westbout (Westenschouwen), gewoon om hem wat bij te leren. De eerste les: onderschat kleine vissen niet. Na de vangst riep zijn broertje: ,,Ik heb een vis! Maar laat maar, het is een kleine, niet bijzonder”. Stephan riep terug dat híj wel zou bepalen of het een bijzondere was. Het bleek een zeldzaam exemplaar. De Kever, dus. De volgende dag viste hij zelf er nóg een uit het water.