Kerstpakket komt dit jaar aan huis, met de persoonlijke complimenten van de baas

Wereldwij­de baas van de brandweer van Dow: dat gaat makkelij­ker vanuit Zeeuws-Vlaanderen

26 november TERNEUZEN - Bijna twee jaar geleden vertrok Ronald Lippens uit Biervliet naar de VS om daar aan de slag te gaan als hoofd brandweer en beveiliging voor Dow Chemicals in Noord-Amerika. In juni komt hij terug naar Biervliet met de hele wereld als zijn werkgebied.