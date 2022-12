Kerstmis bij voorbij? Toch niet, op 7 januari wordt Orthodox Kerstmis gevierd in Hulst

kerstkinderen | met video Judy werd geboren én afgestaan in de kerstnacht: ‘We vierden de adoptiedag alsof het mijn verjaardag was’

Judy Hooymeyer werd geboren in de kerstnacht. Maar als klein kind wist ze niet beter dan dat ze op 4 maart jarig was. Dat was de dag waarop ze werd geadopteerd.

24 december